Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede, kırmızı bültenle aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist ve ikili meseleler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin yanı sıra kırmızı bültenle aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist ve ikili meselelerin ele alındığı belirtildi.'de...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü
NTV HaberDünya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve terörist Mazlum Kobani'nin iadesi konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede, kırmızı bültenle aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist ve ikili meseleler ele alındı.