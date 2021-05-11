Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile Kudüs’te yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü.

Anadolu Ajansı 11.05.2021 - 00:17 | Son Güncelleme : 11.05.2021 - 00:18

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Kudüs’te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımları telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kudüs’te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

NE OLMUŞTU?

Son 3 gündür devam eden olaylarda Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunan ve Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.

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