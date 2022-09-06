Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla Türkiye-Gürcistan maçını görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan’da oynanan Türkiye-Gürcistan Euro Basket 2022 Avrupa Şampiyonası basketbol maçı ve maçın ardından yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Haberler - NTV Haber 06.09.2022 - 11:20

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla Türkiye-Gürcistan maçını görüştü

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Dışişleri Bakanı , Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Gürcistan'da oynanan Türkiye-Gürcistan Euro Basket 2022 Avrupa Şampiyonası basketbol maçı ve maçın ardından yaşanan gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

4 Eylül'de Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş, maçın sonlarına doğru milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Sanadze gerilimi soyunma odası koridorlarına taşınmıştı.

ÖMER ONAN: TURNUVADAN ÇEKİLİRİZ

Maçtan sonra Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Genel Koordinatörlük görevi yapan Ömer Onan tarafından yapılan açıklamada. "Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle” ifadeleri kullanılmıştı.

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