Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla Türkiye-Gürcistan maçını görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile telefonda görüştü.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Gürcistan'da oynanan Türkiye-Gürcistan Euro Basket 2022 Avrupa Şampiyonası basketbol maçı ve maçın ardından yaşanan gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

4 Eylül'de Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş, maçın sonlarına doğru milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Sanadze gerilimi soyunma odası koridorlarına taşınmıştı.

ÖMER ONAN: TURNUVADAN ÇEKİLİRİZ



Maçtan sonra Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Genel Koordinatörlük görevi yapan Ömer Onan tarafından yapılan açıklamada. "Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle” ifadeleri kullanılmıştı.