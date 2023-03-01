Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, G20 marjında Yeni Delhi’de Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştüğünü açıkladı.
Çavuşoğlu, "Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.
#G20 marjında #YeniDelhi’de Rus Mevkidaşım Lavrov’la görüştük. #Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 1, 2023
Met w/FM Lavrov of RF on the margins of #G20India. Thanked again for support after #earthquake. Discussed regional issues.🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/yJ5BVfyXsj