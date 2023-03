Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

#G20 marjında #YeniDelhi’de Rus Mevkidaşım Lavrov’la görüştük. #Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık.



Met w/FM Lavrov of RF on the margins of #G20India. Thanked again for support after #earthquake. Discussed regional issues.🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/yJ5BVfyXsj