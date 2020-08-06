Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı 06.08.2020 - 21:15

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AB'yle ilişkilerimizin bazı üye devletlerce rehin alınmasına izin verilmemeli. Göç konusunda AB sözünde durmalı. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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