Dışişleri Bakanı Fidan, Stoltenberg ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. İkili, görüşmede NATO Vilnius Zirvesi'nin kararlarını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Stoltenberg ile görüştü
Avrupa basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde oynadığı role övgü: Siyasi bir pazarlama ustası

Avrupa basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde oynadığı role övgü: Siyasi bir pazarlama ustası

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Fidan ve NATO Sekreteri Stoltenberg bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ve Stoltenberg'in görüşmelerinde NATO Vilnius Zirvesi'nde alınan kararlarının takibinin değerlendirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında İsveç'in üyeliği konusunda varılan anlaşmayı değerlendirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SOMUT İLERLEMELER GÖRECEĞİMİZE EMİNİM

Erdoğan, "İsveç'ten mutabakata varılan maddeler konusunda somut ilerleme göreceğimize eminim. Onay makamı Meclis'tir. Bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz." dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye de değinerek, "F-16 konusunda her zamankinden daha umutluyum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise, "Görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...