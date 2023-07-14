Dışişleri Bakanı Fidan, Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Fidan ve NATO Sekreteri Stoltenberg bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ve Stoltenberg'in görüşmelerinde NATO Vilnius Zirvesi'nde alınan kararlarının takibinin değerlendirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında İsveç'in üyeliği konusunda varılan anlaşmayı değerlendirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SOMUT İLERLEMELER GÖRECEĞİMİZE EMİNİM

Erdoğan, "İsveç'ten mutabakata varılan maddeler konusunda somut ilerleme göreceğimize eminim. Onay makamı Meclis'tir. Bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz." dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye de değinerek, "F-16 konusunda her zamankinden daha umutluyum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise, "Görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.