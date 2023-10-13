Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararının tarihi bir hata olduğunu belirtti

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararının tarihi bir hata olduğunu belirtti
Avrupa Konseyi'nden Kavala dosyası için yol haritası

Avrupa Konseyi'nden Kavala dosyası için yol haritası

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Dışişleri Bakanlığı AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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