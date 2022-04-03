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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakü'deki patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.04.2022 - 11:31

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakü'deki patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan  yapılan yazılı açıklamada, Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralıların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

OLAY

Olağanüstü Haller Bakanlığından gece saatlerinde yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı duyurulmuştu.

Azerbaycan makamları, ilk belirlemelere göre, patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu gerçekleştiğini ve olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

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