Doğayı kirletmeyen gemi dünya turunu tamamlamak üzere

Yolculuğuna 2020'de başlayan sıfır emisyonlu "Energy Observer" gemisi fosil yakıt tüketmiyor. Gemi sadece hidrojen ve yenilenebilir enerjiyle çalışıyor.
30 Metre uzunluğundaki "Energy Observer" gemisi, dünyanın çevresindeki turunu tamamlamak üzere.
2020'de Fransa'nın Karayipler'deki adası Martinik'ten yola çıkan gemi, dünyayı dolaşarak ABD'nin Florida eyaletine ulaştı.
Gemi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra projenin son yolculuğuna çıkacak. Gemi yolculuğu süresince yenilenebilir enerjinin deniz taşımacılığındaki kullanımını da test etti.
Geminin Kaptanı, bu yolculukta yüzde 40 rüzgar enerjisi, yüzde 40 güneş enerjisi ve yüzde 20 de hidrojen kullanıldığını söyledi.
SADECE TEMİZ ENERJİ KULLANILIYOR
Gemi kendi türündeki ilk gemi diyebiliriz çünkü gemide hidrojen üretilebiliyor. Mürettebat hidrojenle bataryaları doldurduktan sonra güneş ve rüzgarla denize açılıyor. Yani dizel ya da başka bir yakıt kullanmıyor. Sadece temiz enerji kullanılıyor.
"Energy Observer" Washington, New York ve Boston’ı ziyaret ettikten sonra Fransa’ya doğru yola çıkacak.
"Energy Observer 2" gemi projesi için de çalışmalar sürüyor.
İkinci gemi, 120 metre uzunluğunda olacak ve sıvılaştırılmış hidrojenle çalışacak.
Uzmanlar, temiz enerjiyle çalışan gemiler sayesinde sera gazı üretimin önemli ölçüde azalacağının altını çizdi. Deniz taşımacılığı, dünyadaki sera gazının yüzde 3'ünü üretiyor.
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