Doğayı kirletmeyen gemi dünya turunu tamamlamak üzere

SADECE TEMİZ ENERJİ KULLANILIYOR



Gemi kendi türündeki ilk gemi diyebiliriz çünkü gemide hidrojen üretilebiliyor. Mürettebat hidrojenle bataryaları doldurduktan sonra güneş ve rüzgarla denize açılıyor. Yani dizel ya da başka bir yakıt kullanmıyor. Sadece temiz enerji kullanılıyor.



"Energy Observer" Washington, New York ve Boston’ı ziyaret ettikten sonra Fransa’ya doğru yola çıkacak.



"Energy Observer 2" gemi projesi için de çalışmalar sürüyor.



İkinci gemi, 120 metre uzunluğunda olacak ve sıvılaştırılmış hidrojenle çalışacak.



Uzmanlar, temiz enerjiyle çalışan gemiler sayesinde sera gazı üretimin önemli ölçüde azalacağının altını çizdi. Deniz taşımacılığı, dünyadaki sera gazının yüzde 3'ünü üretiyor.

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