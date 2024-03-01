Dünyanın en pahalı otomobili üretildi. 30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi
Lüks otomobil piyasında talepler sınır tanımıyor. Rolls-Royce, özel bir müşterisinin isteği üzerine, dünyanın en pahalı aracını üretti. Firma, türünün tek örneği olan yeni özel üretim aracı Arcadia Droptail'i tanıttı. Satış etiketi 30 milyon doları geçen araç, özel olarak tasarlardı ve sahibinin kimliği gizli tutuluyor. Peki bu özel araç Türkiye'ye gelecek olsaydı fiyatı ne olurdu? Vergiler hariç 936 milyon TL olan fiyat, vergilerle ortalama 3.5 milyar TL'ye kadar çıkıyor.
Rolls Royce tarafından 4 adet üretilecek ve her biri türünün tek örneği olacak olan Droptail ailesinin üçüncü üyesi Arcadia oldu.