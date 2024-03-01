Dünyanın en pahalı otomobili üretildi. 30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi

Lüks otomobil piyasında talepler sınır tanımıyor. Rolls-Royce, özel bir müşterisinin isteği üzerine, dünyanın en pahalı aracını üretti. Firma, türünün tek örneği olan yeni özel üretim aracı Arcadia Droptail'i tanıttı. Satış etiketi 30 milyon doları geçen araç, özel olarak tasarlardı ve sahibinin kimliği gizli tutuluyor. Peki bu özel araç Türkiye'ye gelecek olsaydı fiyatı ne olurdu? Vergiler hariç 936 milyon TL olan fiyat, vergilerle ortalama 3.5 milyar TL'ye kadar çıkıyor.

Dünyanın en pahalı otomobili üretildi. 30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi - 1

Rolls Royce tarafından 4 adet üretilecek ve her biri türünün tek örneği olacak olan Droptail ailesinin üçüncü üyesi Arcadia oldu.

OTOMOBİL HABERLERİ

Dünyanın en pahalı otomobili üretildi. 30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi - 2

Antik Yunan mitolojisinde "Yeryüzündeki Cennet" anlamına gelen Arcadia, Singapurlu sahibine törenle teslim edildi.

Dünyanın en pahalı otomobili üretildi. 30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi - 3

Bu araca sahip olmak için sadece para da yetmiyor büyük bir sabır da gerekiyor. Çünkü Arcadia'nın ortaya çıkması tam 4.5 yıl sürmüş.

Dünyanın en pahalı otomobili üretildi. 30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi - 4

Özel üretim aracın fiyatının 30 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu da dünyanın en pahalı otomobili olmasını sağlıyor. Araç için bir Türkiye fiyatı vermek gerekirse, vergiler hariç 936 milyon TL, vergilerle ortalama 3.5 milyar TL'ye kadar çıkıyor. (Yüzde 220 ÖTV x yüzde 20 KDV)

Dünyanın en pahalı otomobili üretildi. 30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi - 5

2023'te tanıtılan La Rose Noire Droptail'in de benzer bir fiyatta olduğu biliniyordu.

Dünyanın en pahalı otomobili üretildi. 30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi - 6

Aracın çeşitli yerlerinde kullanılan 233 parça ahşabın işlenmesi 8 bin saatten fazla sürmüş.

Dünyanın en pahalı otomobili üretildi. 30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi - 7

Araçta kullanılan saat ise diğer modellerdeki gibi çıkarılabilir olmasa da "Şimdiye kadar üretilmiş en karmaşık RR saat kadranı" deniliyor.

Dünyanın en pahalı otomobili üretildi. 30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi - 8
Dünyanın en pahalı otomobili üretildi. 30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi - 9
DAHA FAZLA GÖSTER