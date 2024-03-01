Dünyanın en pahalı otomobili üretildi. 30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi

Özel üretim aracın fiyatının 30 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu da dünyanın en pahalı otomobili olmasını sağlıyor. Araç için bir Türkiye fiyatı vermek gerekirse, vergiler hariç 936 milyon TL, vergilerle ortalama 3.5 milyar TL'ye kadar çıkıyor. (Yüzde 220 ÖTV x yüzde 20 KDV)