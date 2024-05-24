Dogecoin'in simgesi Kabosu hayatını kaybetti

17 yaşındaki Kabosu'nun sahibi Japon Atsuko Sato, blog hesabından sevimli köpeğin 24 Mayıs sabahı hayata gözlerini yumduğunu duyurdu. Kabosu 2022 yılından bu yana lösemi tedavisi görüyordu. Sato, Kabosu için 26 Mayıs Pazar günü Japonya'nın Narita kentinin parkında bir veda töreni düzenleyeceğini belirtti.

"UYKUYA DALAR GİBİ GİTTİ"

Atsuko Sato; sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Acı çekmeden huzur içinde gitti, sanki ellerimin sıcaklığını hissederken uykuya dalar gibi.



Bunca yıl Kabosu'yu sevdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.

Kabosu'nun dünyanın en mutlu köpeği olduğuna eminim.



Bu beni dünyanın en mutlu sahibi yapar.



Bize sevgi gönderen herkese en derin şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.



2013 YILINDA RESMİ LOGO OLDU



Shiba Inu cinsi bir dişi köpek olan Kabosu, 2010'da sosyal medya kullanıcılarının onun şaşkın bir ifade ve çapraz patileriyle poz verdiği bir fotoğrafı paylaşmaya başlamasının ardından internet yıldızı haline gelmişti. 2013 yılına gelindiğinde, Kabosu'nun resminin resmi logosu olarak kullanıldığı Dogecoin dijital para birimi piyasaya sürüldü.