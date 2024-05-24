Dogecoin'in simgesi Kabosu hayatını kaybetti

Dogecoin ve Shiba Inu gibi birçok dijital paranın yüzü olan kripto dünyasının ünlü simgelerinden internet fenomeni köpek Kabosu hayatını kaybetti. Kabosu'nun vefat haberinin ardından Dogecoin fiyatlarında hareketlenme yaşandı.

Dogecoin'in simgesi Kabosu hayatını kaybetti

17 yaşındaki Kabosu'nun sahibi Japon Atsuko Sato, blog hesabından sevimli köpeğin 24 Mayıs sabahı hayata gözlerini yumduğunu duyurdu. Kabosu 2022 yılından bu yana lösemi tedavisi görüyordu. Sato, Kabosu için 26 Mayıs Pazar günü Japonya'nın Narita kentinin parkında bir veda töreni düzenleyeceğini belirtti.

Dogecoin'in simgesi Kabosu hayatını kaybetti - 1

"UYKUYA DALAR GİBİ GİTTİ"

Atsuko Sato; sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Acı çekmeden huzur içinde gitti, sanki ellerimin sıcaklığını hissederken uykuya dalar gibi.

Bunca yıl Kabosu'yu sevdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
Kabosu'nun dünyanın en mutlu köpeği olduğuna eminim.

Bu beni dünyanın en mutlu sahibi yapar.

Bize sevgi gönderen herkese en derin şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı. 

2013 YILINDA RESMİ LOGO OLDU

Shiba Inu cinsi bir dişi köpek olan Kabosu, 2010'da sosyal medya kullanıcılarının onun şaşkın bir ifade ve çapraz patileriyle poz verdiği bir fotoğrafı paylaşmaya başlamasının ardından internet yıldızı haline gelmişti. 2013 yılına gelindiğinde, Kabosu'nun resminin resmi logosu olarak kullanıldığı dijital para birimi piyasaya sürüldü. 

NTVPARA HABERLERİ

İsrail'le ticaretin durdurulması kararı | Ticaret Bakanı Bolat: Vicdani bir hareketin öncüsü olduk

İsrail'le ticaretin durdurulması kararı | Ticaret Bakanı Bolat: Vicdani bir hareketin öncüsü olduk

BDDK onayladı! 3 yeni banka kuruluyor

BDDK onayladı! 3 yeni banka kuruluyor

Türkiye'nin vergi rekortmenleri ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak büyüme verisinde

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak büyüme verisinde

KVKK'dan Knight Online oyun firmasına para cezası

KVKK'dan Knight Online oyun firmasına para cezası

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...