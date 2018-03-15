İnsani tahliyeler için bölgede geçici ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklayan Rusya, acil tıbbi tedaviye ihtiyacı olan 100 kişilik sivil grubunun tahliye edileceği duyuruldu.
25 kamyonluk yardım konvoyunun da Doğu Guta'ya girmesi bekleniyor. Son görüntülerse Suriye ordusunun yıllardır abluka altındaki Doğu Guta'da ilerlediğini gösteriyor.
Suriye ordusu muhaliflerin kontrolündeki Hamuriye'ye girdi. Tankların Doğu Guta'nın en büyük yerleşimi olan Duma'ya ilerlediği gelen haberler arasında.
Bölgede, yüzlercesi acil durumda olan, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.
Doğu Guta'da 100 hasta tahliye ediliyor
NTV HaberDünya
Suriye'de haftalardır yoğun bombardıman altındaki Doğu Guta'da insani tahliyeler için bölgede geçici ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı.
İnsani tahliyeler için bölgede geçici ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklayan Rusya, acil tıbbi tedaviye ihtiyacı olan 100 kişilik sivil grubunun tahliye edileceği duyuruldu.