Donald Trump, New York Times gazetesine 392 bin dolar ödeyecek

YAKLAŞIK 400 BİN DOLAR ÖDEYECEK



Mahkemenin 11 Ocak'ta verdiği kararla eski başkan Trump'ın, The Times ve muhabirler Susanne Craig, David Barstow ve Russ Buettner'a davayla ilgili "avukatlık ücretleri, yasal giderler ve masraflar" kapsamında 392 bin 638 dolar tazminat ödemesi isteniyor.



The Times'ın sözcüsü The Independent'a yaptığı açıklamada kararın, "eyaletin yeni değiştirilen yasasının basın özgürlüğünü korumada kuvvetli bir güç olabileceğini gösterdiğini" söyledi.



Açıklamaya göre mahkeme bu kararla gazetecileri susturmak için yargı sistemini kötüye kullanmak isteyenlere mesaj gönderdi.



"Kamu katılımına karşı stratejik davalarla" (SLAPP) mücadele çıkarılan ve 1992'de kabul edilen sözkonusu yasa; tanınmış ve kamuya mal olmuş kişilerin muhtemel hakaret suçlaması tehditlerini bastırma amacıyla 2020'de genişletilmişti.



Davayla ilgili bu son karar, 2024'te tekrar başkan adayı olmak için yarışa dönmek isteyen Donald Trump'ın davalarla uğraşırken aldığı son yasal darbe.



Geçen sene jüri Trump'ı hakaret ve cinsel tacizden sorumlu bulduktan sonra E. Jean Carroll'un açtığı ikinci bir hakaret davası nedeniyle Trump gelecek hafta tekrar mahkemeye çıkacak.



Bir diğer dava ise Trump'ın cinsel saldırı iddialarını "tamamen yanlış" diye tanımladıktan sonra ikinci kez hakaret ettiği için ödeyeceği tazminatı belirleyecek.

