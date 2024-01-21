Donetsk kentine saldırı düzenlendi: Ölü sayısı arttı

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e, yaralıların sayısı ise 20’ye yükseldi.

Donetsk kentine saldırı düzenlendi: Ölü sayısı arttı

'nın tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği saldırıda can kaybı arttı.

Rusya’nın atadığı Donetsk’in sözde lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e, yaralıların sayısının ise 20’ye yükseldiğini belirtti. Şehrin Ukrayna topçusu tarafından bombalandığını söyleyen Puşilin, adli tıp uzmanlarının saldırıda kullanılan silahların parçalarını toplamaya devam ettiğini aktardı.

" BATI TARAFINDAN SAĞLANAN SİLAHLAR KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı Ukrayna tarafından düzenlenen "barbarca bir terör eylemi" olarak nitelendirilerek, saldırının "Batı tarafından sağlanan silahlar kullanılarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınlarında patlama meydana geldi

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