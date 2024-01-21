Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınlarında patlama meydana geldi

Rusya'nın Baltık Denizi limanı Ust-Luga'daki doğal gaz terminalinde sabahı saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangının St. Petersburg kenti yakınlarındaki gaz ihracat terminalindeki patlamadan meydana geldiği söylendi.

Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınlarında patlama meydana geldi

Devlete ait RIA Novosti haber ajansının haberine göre, sabah saatlerinde 'nın kenti yakınlarında bir patlama meydana geldi. Patlamanın büyük bir yangına yol açtığını ve kısra sürede kontrol altına alındığı, herhangi bir yaralanma olayının yaşanmadığı belirtildi.

Yangının nedeni bilinmiyor ancak yerel basında bölgede insansız hava araçlarının görüldüğü bildirildi.

Mevcut - çatışmasında her iki ülkenin de insansız hava araçlarını kullandığı biliniyor.

St. Petersburg yakınlarındaki patlamayla ilgili olarak bölge valisi Alexander Drozdenko, Ust-Luga terminalinde meydana gelen olaydan sonra "yüksek alarm rejiminin" uygulandığını söyledi.

Rus haber kaynağı Shot, yerel sakinlerin, Rusya'nın Estonya sınırına yakın Ust-Luga'da bir ve ardından çok sayıda patlama duyduklarını söylediklerini aktardı.

St Petersburg merkezli haber kaynağı Fontanka, yangın çıkmadan önce en az iki insansız hava aracının şehre doğru uçtuğunu tespit ettiğini söyledi.

Yangının yakınında üç büyük uluslararası tankerin olduğu ancak hasar bildirilmediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Cumartesi gecesi Ukrayna sınırına yakın Smolensk Bölgesi'nde üç Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Daha önce Rusya'nın batısında bulunan Tula ve Oryo üzerinde insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklamıştı.

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