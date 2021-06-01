DSÖ, İtalya'da virüsün ne zaman ortaya çıktığına dair araştırmaların yeniden kontrol edilmesini istedi

İtalya’da corona virüs araştırmalarına liderlik eden iki bilim insanı, virüsün Ekim 2019’a kadar Çin dışında dolaştığını öne süren bir araştırmadan alınan örneklerin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) talebi üzerine yeniden test edildiğini söyledi.



Dünya çapında 3 milyondan fazla insanı öldüren salgının kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için uluslararası baskılar artıyor. Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden’da, salgının kökenini bulunmasına dair tekrar araştırma yapılmasını emretti.



DSÖ cuma günü, uzmanların virüsün kökenine ilişkin yapılacak çalışmalar için bir teklif hazırladığını, ancak henüz belirli bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi. Ayrıca DSÖ, Biden'ın istihbarat kurumlarının Çin'de bir laboratuvar kazası olasılığı da dahil olmak üzere rakip teoriler peşinde koştuğunu ve bunun araştırmaların siyaset tarafından zehirlenmesine neden olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

VİRÜS İTALYA'DA MI ORTAYA ÇIKTI?



Covid-19 ilk olarak Çin'in merkezi Wuhan kentinde Aralık 2019'da tespit edilirken, İtalya'nın ilk hastası geçen yıl 21 Şubat'ta Milano yakınlarındaki küçük bir kasabada tespit edildi.



Bununla birlikte, geçen yıl yayınlanan bir çalışma, 2019'da İtalya'da virüse veya bir varyanta karşı antikorların tespit edildiğini ileri sürdü.



Bu, Çin devlet medyasının virüsün Çin'de ortaya çıkmamış olabileceğini öne sürmesine neden oldu, ancak İtalyan araştırmacılar, bulguların virüsün nerede değil de ilk ne zaman ortaya çıktığına dair soruları gündeme getirdiğini vurguladı.



Lider kurumlardan biri olan Milan Kanser Enstitüsü'nün bilimsel direktörü Giovanni Apolone, "DSÖ bize biyolojik materyali paylaşıp paylaşamayacağımızı ve testleri bağımsız bir laboratuvarda tekrar yapıp yapamayacağımızı sordu. Biz de kabul ettik," dedi



Bir DSÖ sözcüsü, "DSÖ, orijinal makaleyi yayınlayan araştırmacılarla temas halinde. Daha ileri testler için ortak laboratuvarlarla bir işbirliği kuruldu" dedi ve 2019'da toplanan ve SARS-CoV-2 için pozitif test ettiği bildirilen numuneler hakkında bilgi yayınlayan veya sağlayan tüm araştırmacılarla iletişime geçildiğini, ancak sonuçların nihai yorumuna henüz sahip olmadığını belirtti.

"ŞİMDİYE KADAR COĞRAFİ KÖKEN SORGULANMADI"

Milan Kanser Enstitüsü’nün bilimsel dergisi Tumori Journal tarafından yayınlanan İtalyan araştırmacıların bulguları, bir akciğer kanseri tarama denemesi sırasında Ekim 2019'da İtalya'daki sağlıklı gönüllülerden alınan kandaki SARS-CoV-2'ye karşı nötralize edici antikorları gösterdi. Gönüllülerin çoğu, İtalya'da virüsten en çok etkilenen Lombardiya'dan geliyordu.



Reuters’a konuşan Apolone, "Şimdiye kadar yayınlanan çalışmaların hiçbiri coğrafi kökenini sorgulamadı" dedi.



Orijinal çalışmanın ortak yazarı ve Siena Üniversitesi Moleküler Tıp Bölümü'nde Halk Sağlığı profesörü olan Emanuele Montomoli, DSÖ'nün yeniden test için Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi laboratuvarını seçtiğini söyledi.



İtalyan araştırmacılar Rotterdam'a Ekim-Aralık 2019 tarihleri ​​arasında pozitif buldukları 30 biyolojik numuneyi, test ettikleri aynı döneme ait 30 numuneyi ve 2018 yılına kadar geriye dönük 30 numuneyi negatif olarak gönderdi.



Apolone, "Onları ‘kör’ gönderdik, bu da meslektaşlarımızın hangi numunelerin pozitif hangilerinin negatif olduğunu bilmediği anlamına geliyor” dedi.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

VİRÜSÜN KAYNAĞINA DAİR YENİ İDDİA