DSÖ uyardı: Kızamık vakaları dünya genelinde yüzde 79 arttı

DÜNYA ÜLKELERİNİN YARISI RİSK ALTINDA



Uzman Crowcroft dünya çapındaki ülkelerin yarısından fazlasının şu anda yıl sonuna kadar kızamık salgını açısından yüksek risk altında olduğu konusunda uyardı.



Yaklaşık 142 milyon çocuğun hastalanmaya yatkın olduğu tahmin ediliyor.



Kızamık, esas olarak çocuklara saldıran bir virüsün neden olduğu oldukça bulaşıcı bir hastalık. En ciddi komplikasyonlar arasında körlük, beyin şişmesi, ishal ve ciddi solunum yolu enfeksiyonları yer alır.



Crowcroft, sayıların artmasının ana nedeninin "aşılama kapsamının gerilemesi" olduğunu söyledi.



Salgınları önlemek için bir bölgedeki çocukların en az yüzde 95'inin hastalığa karşı tam aşılanması gerekiyor ancak küresel aşılama oranları yüzde 83'e düştü.



Vakaların dağılımında büyük bir eşitsizlik var ve ölümler söz konusu olduğunda bu daha da artıyor.



Crowcroft, kızamıktan ölen çocukların yüzde 92'sinin dünya nüfusunun dörtte birinden azında, özellikle de çok düşük gelirli ülkelerde yaşadığına dikkat çekti.

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