DSÖ uyardı: Kuş gribi ABD'den çıkıp tüm dünyaya yayılabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'de dokuz eyaletteki 34 süt sığırı sürüsünde ve Teksas'ta bir kişide "H5N1" virüsü saptanmasının ardından uyarıda bulundu. DSÖ tarafından yapılan uyarıda, H5N1 kuş gribi virüsünün göçmen kuşlar aracılığıyla diğer ülkelerdeki ineklere yayılma riski bulunduğu aktarıldı.

DSÖ uyardı: Kuş gribi ABD'den çıkıp tüm dünyaya yayılabilir

Bir Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi yaptığı açıklamada, H5N1 virüsünün göçmen kuşlar aracılığıyla dışındaki diğer ülkelerdeki ineklere yayılma riski bulunduğunu söyledi.

ABD'li yetkililer, mart ayı sonundan bu yana dokuz eyaletteki 34 süt sığırı sürüsünde ve Teksas'ta bir kişide H5N1 virüsünün tespit edilmesinin ardından süt ve et ürünlerinin güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

DSÖ'nün Küresel Virüs Programı başkanı Wenqing Zhang, Cenevre'de düzenlenen bir basın toplantısında, "Virüsün göçmen kuşlar tarafından dünyaya taşınmasıyla birlikte, diğer ülkelerdeki ineklerin de enfekte olma riski kesinlikle var" dedi.

ABD, DSÖ İLE KOORDİNE ÇALIŞIYOR

DSÖ'nün virüsün oluşturduğu genel halk sağlığı riskini düşük bulduğunu ancak dikkatli olunması gerektiğini yineledi.

ABD'nin şu ana kadar salgına ilişkin şeffaflığını değerlendirmesi istenen Zhang, durumun DSÖ'ye düzenli olarak rapor edildiğini söyledi.

Zhang ABD'nin hastalığa dair tutumu hakkında, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile yaptığımız işbirliğinin ve şu ana kadar aldığımız bilgilerin, durumu izlememize ve hazırlık önlemlerini güncellememize olanak sağladığını düşünüyorum" dedi.

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