DSÖ'den çocuklara hikaye kitabı

Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı kitapta, 'Ario' adı verilen bir karakter aracılığıyla, çocukların kendilerini ve çevresini virüsten nasıl koruyabilecekleri ve nasıl güç durumların üstesinden gelebilecekleri anlatılıyor.



6-11 yaş arası çocukları hedefleyen kitap, "Benim Kahramanım Sensin, Çocuklar Covid-19 ile Nasıl Savaşır' ismini taşıyor.



Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus kitabın çocukları saat dilimleri ve kıtalar arasında yolculuğa çıkardığını söyledi.



Projenin ilk aşamalarında pandemi ile nasıl baş ettiklerini anlamak için dünya çapında bin 700 çocuk, ebeveyn, bakıcı ve öğretmenle görüşüldü.



Kitap internet üzerinden erişime açılmasının yanı sıra sesli kitap olarak da yayınlanacak.

