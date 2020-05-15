DSÖ'den Covid-19 aşı ve ilacı açıklaması

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki DSÖ merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.



Toplantıya, Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da katılarak DSÖ ile birlikte bugün başlattıkları yeni inisiyatif hakkında bilgi verdi.



Quesada, Covid-19'un dünyanın dört bir yanındaki insanlara aynı şekilde saldırdığını belirtti.



Kosta Rika Devlet Başkanı, plana göre, Covid-19 için geliştirilecek aşı ve ilaçlara tüm dünyanın ortak erişim sağlayacağı ortak bir havuz oluşturulmasının hedeflendiğini aktardı.



Şili Devlet Başkanı Pinera ise salgının gelişmekte olan ülkeler için orantısız bir yük olabileceğine işaret etti.



Ghebreyesus da ülkeleri ve şirketleri, 18 Mayıs'ta Cenevre'de başlayacak 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde bu öneriyi destekleme çağrısı yaptı.



Liderlerin yeni bir küresel erişim politikası geliştirmek için bir araya gelmeleri gerektiğini dile getiren Ghebreyesus, "Bilim insanları Covid-19 aşısı ve ilaçları için son hızda çalışıyor." dedi.



Ghebreyesus, bununla birlikte, en kısa zamanda "güvenli, etkili ve uygun fiyatlı" tedavi yöntemlerinin ortaya çıkması için hükümetler ve özel sektör arasında dayanışma sağlanmasının şart olduğunu vurguladı.



AŞI VE İLAÇLARIN EŞİT DAĞITIMI VURGUSU



Üretilecek ilaç ve aşıların küresel olarak eşit dağılması gerektiğine vurgu yapan Ghebreyesus, geleneksel pazar modellerinin, tüm dünyayı kapsayacak ölçekte eşit dağıtımı sağlamayacağı uyarısında bulundu.



DSÖ'nün en üst düzey karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi, tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle bu yıl 73. kez gerçekleştirilecek.



İki gün sürecek asamblede DSÖ'ye üye 194 ülkeden temsilcilerin önemli kararlara imza atması bekleniyor.