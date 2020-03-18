Dünya, Kim’in “Bizde corona virüs yok” açıklamasına inanmadı

Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını tüm dünyada aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 162 ülke ve bölgeyi etkisi altına aldı.



Dışarıya kapalı bir yönetime sahip olan Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un ise son yaptığı açıklamasında ülkede henüz corona virüs vakasına rastlanmadığını duyurdu.



Pyongyang yönetimi Ocak ayında corona virüs salgını nedeniyle Çin’e gidiş ve gelişleri durduran ilk ülkeler arasındaydı.

Kim Jong-un mart ayında yapılan füze denemesini incelerken maske takmadı ancak askerlerin maske taktığı görüntüler paylaşıldı.

Kuzey Kore daha sonra ülkeye gelen herkesi zorunlu olarak bir ay boyunca karantinaya almıştı. Karantinadaki 5 bin 400 kişide corona virüse rastlanmadığı duyurulmuştu.



Kim Jong-un’un bu açıklamaları dünya kamuoyunda şüpheyle karşılandı.



Salgının merkezi Çin, Kuzey Kore’nin sınır komşusu aynı şekilde ülkenin diğer komşusu Güney Kore’de de çok sayıda corona virüs vakasına rastlanıldı.



Kuzey Kore lideri salgından sonra bir hastanenin açılışını yaptı.

ABD’nin Kore Kuvvetleri Komutanı General Robert Abrams ülkede yaklaşık bir aydır askeri hareketliliğin minimum düzeye indiğini söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü de henüz vaka bildirilmemesine rağmen ülkeye corona virüsü yardımında bulunacağını duyurdu.



Daily Mail ve Bloomberg’e konuşan uzmanlar Kuzey Kore yönetiminin var olan vakaları gizlediklerini düşündüklerini aktardı.

VİRÜS FIRSATÇILARINA SUÇÜSTÜ