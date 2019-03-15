AB: İBADETHANELERE SALDIRI HEPİMİZE YAPILMIŞ SAYILIR



AB, "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır" açıklaması yaptı.



Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır" ifadesini kullandı.



AB'nin Yeni Zelanda'yla tam dayanışma içinde olduğunu kaydeden Mogherini, bu zor dönemde terörle mücadele dahil her alanda iş birliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti.



Mogherini, "Bu tür saldırılar tüm uluslararası toplumla birlikte küresel sorunlar olan terörizm, aşırıcılık ve nefretle mücadele kararlılığımızı artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.



TUSK: IRKÇI NEFRET MASUMLARI HEDEF ALDI



AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Christchurch'teki hain saldırı hiçbir zaman Yeni Zelanda'nın hoşgörülü ve ılımlı tutumuna zarar veremeyecektir" ifadesini kullandı.



Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarından gelen görüntüler karşısında insanın nutku tutuluyor. Irkçı nefret ve çılgınlık, camide ibadet eden masumları hedef aldı" açıklamasında bulundu.



NATO: KORKUNÇ TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUZ



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Stoltenberg, "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum" dedi.

Stoltenberg, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.



Düşüncelerinin hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO, ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindedir" ifadesini kullandı.



PUTİN: İKİ CAMİYE TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan terör saldırısı ile ilgili, “Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor.” dedi.



Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Putin, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısı ile ilgili Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e başsağlığı mesajı gönderdi.



Putin, mesajında, “Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor. Bu suça karışan herkesin hak ettiği cezayı almasını umuyorum.” ifadelerini kullandı.



Rusya adına ölenlerin yakınlarına ve akrabalarına başsağlığı dileyen Putin, yaralıların da bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunduğunu kaydetti.



AVUSTRALYA BAŞBAKANI MORRISON: DEHŞETE DÜŞTÜM



Avustralya Başbakanı Scott Morrison da, resmi Twitter hesabından Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.



Morrison paylaşımında, "Yeni Zelanda Christchurch'teki ciddi silahlı saldırı haberleri beni dehşete düşürdü. Durum hala gelişiyor ama düşüncelerimiz ve dualarımız Kivi (Yeni Zelandalılara verilen ad) kuzenlerimizle birlikte" ifadelerini kullandı.

MERKEL: IRKÇI NEFRET NEDENİYLE ÖLDÜRÜLENLER İÇİN YAS TUTUYORUM



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik terör saldırılarına ilişkin, ''Irkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum" ifadesini kullandı.



Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından Başbakan Merkel adına yapılan açıklamayı paylaştı.



Açıklamada Başbakan Merkel, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle sarsıldığını belirterek, "Yeni Zelanda'da huzur içinde ibadet edilen camide ırkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum. Bu tür teröre karşı, yan yana duruyoruz'' ifadesini kullandığı belirtildi.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın ve terör kurbanların yanında olduklarını belirtti.



Maas, "Vahşi terör saldırısı, huzur içinde ibadet eden, namaz kılan Müslümanları vurdu. Eğer insan sadece dini inancı nedeniyle öldürülüyorsa o zaman bu saldırı hepimize demektir. Biz hayatını kaybedenlerin tarafındayız. Güçlü kal, Yeni Zelanda!'' değerlendirmelerinde bulundu.

VİDEO: SALDIRI ANINDA CANLI YAYIN YAPTI

