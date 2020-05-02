Dünya Sağlık Örgütü ve ABD'den art arda açıklamalar (Trump'ın Çin ile virüs savaşı)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Corona virüsün (Covid-19), Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı açıklamasına Düya Sağlık Örgütü'nden yalanlama gelirken Beyaz Saray da yaptığı açıklamada, Trump'ın kanıtı gördüğünü ve uygun zamanda kararını vereceğini açıkladı.

DSÖ: VİRÜS DOĞAL KÖKENLİ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.



DSÖ Genel Direktörü, örgütün salgına karşı harekete geçmekte geç kaldığına yönelik suçlamaları bir kez daha reddetti.



ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu askıya alması ile ilgili bir soruya tek cümle ile cevap veren Ghebreyesus, "Aslında sürekli temas halindeyiz ve birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.



Ghebreyesus, kendisine sorulan, Trump'ın, Covid-19'un Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiği iddiası ve "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor." açıklamasına ilişkin bir soruyu DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan'ın yanıtlamasını istedi.



Ryan da pek çok bilim insanının Covid-19'un gen dizilimini defalarca incelediğini belirterek, "Dolayısıyla, bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Kovid-19 krizinde Çin'i eleştiren Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Başkan Trump, Çin'in yaptıklarından mutlu değil. Çin'in bu krizi doğru bir şekilde ele alamadığı artık sır olmaktan çıktı." değerlendirmesini yaptı.



McEnany, ABD'nin Kovid-19 nedeniyle Çin'den tazminat talep edeceği iddialarına ilişkin de "Bunun kararı Başkan Trump'a kalmış ama şu kadarını söyleyeyim başkan, bu konuyu çok ciddiye alıyor. Çin'in virüs konusunda bilgi vermekte ayak diremesi, Amerikan halkının hayatını tehlikeye attı." yorumunda bulundu.



Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de Covid-19 konusunda başarısız olduğunu ve birçok çelişkiye düştüğünü savunan McEnany, "DSÖ'nün bizzat kendisinin cevaplaması gereken birçok soru var." dedi.

McEnany'e, Trump'ın dün yaptığı, Covid-19'un Vuhan'daki laboratuvarda çıktığına dair bir kanıt gördüğüne yönelik açıklamaları da soruldu.



Trump'ın açıklamasının Amerikan istihbaratı ile uyumlu olduğunu vurgulayan McEnany, "İstihbarat dediğimiz şey temelde bir varsayım ve bu istihbarat ile ne yapılacağı siyasilere kalmış. Başkan Trump, bu istihbaratı gördü ve uygun zamanda kararını verecek." ifadelerini kullandı.



McEnany Michigan eyaletinde düzenlenen karantina karşıtı protestolarda, dün silahlı göstericilerin eyalet valiliğini basmasına ilişkin de "Amerikan Anayasası çerçevesinde herkesin protesto hakkı var ama bunu kanunlar çerçevesinde yapmalısınız. Başkan Trump da kanunlar çerçevesinde protesto düzenleyen herkesi destekler. Tabi şu dönemde sosyal mesafe kurallarına uyulması da önemli." diye konuştu.



TRUMP'IN ÇİN İLE VİRÜS SAVAŞI



Trump, dün yaptığı açıklamada, Covid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.



Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi, virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.