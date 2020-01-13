Dünyadan Libya'daki ateşkese ilişkin açıklamalar

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Libya'da sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.



Ateşkesin Libya'da siyasi çözüm için diyaloğun tekrar başlatılmasına fırsat tanıyacağına işaret eden Borrell, "Şimdi tüm tarafların ateşkesi uygulaması gerekiyor." vurgusunu yaptı.



Borrell, AB'nin Berlin sürecine ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen çalışmalara destek vermeye hazır olduğunun altını çizerek, tüm Libyalıların barış ve refahı hak ettiğini belirtti.



Diğer taraftan yazılı bir açıklama yapan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli de ateşkes duyurusunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Silahlı çatışmanın durdurulması, doğru yöndeki ilk adım. AB bunun için çok çaba sarf etti." değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA: ATEŞKESTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Libya’da yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyduklarını söyledi.



"Alman hükümeti olarak Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanının çabaları sonucunda (Libya'da) yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyuyoruz." diyen Seibert, ateşkesin kalıcı olması durumunda bunun Libya ile ilgili Berlin’de düzenlemesi planlanan toplantının bir temeli olabileceğini belirtti.



Berlin süreci kapsamdaki Libya Konferansı için hazırlıkların devam ettiğini dile getiren Seibert, “Bu her halükarda Ocak ayında Berlin’de yapılacak. Şansölye ve Dışişleri Bakanı bu konuda uluslararası partnerlerle bir dizi görüşmeler yaptı, daha da yapacaklar." dedi.



Seibert, şu an için bu konferansın hangi tarihte yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapamayacaklarını, konferansın düzenlemesi için son düzlükte olduklarını ve hazırlıklar tamamlandığında ayrıntılarının paylaşılacağını kaydetti.

ARAP BİRLİĞİ: GERGİNLİĞİ ARTIRACAK AÇIKLAMALARDAN KAÇINILMALI

Arap Birliği, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyduğunu açıkladı.



Arap Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, Libya’daki bütün taraflara ateşkese uymaları ve gerginliği artıracak faaliyetlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.



Ateşkesin yürürlükte kalması için iyi niyetli olunması gerektiğine işaret eden Arap Birliği, çatışan taraflardan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame’nin girişimleri ve Berlin Konferansı sürecine uygun bir şekilde, siyasi müzakerelerin başlatılmasını talep etti.



ATEŞKES TÜRKİYE VE RUSYA'NIN ÇAĞRISIYLA SAĞLANDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'taki ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.



Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes dün gece TSİ 01.00'de yürürlüğe girmişti.



LİBYA'DA ATEŞKES MÜMKÜN MÜ?