Dünyanın en derin batığı tespit edildi: 6,9 kilometre derinde

Dünyanın en derin gemi enkazının, Pasifik Okyanusu'nun Filipinler kıyılarının 6,9 kilometre altında bulunduğu açıklandı.



Pasifik'teki Samar Savaşı'nda batan ABD Donanması destroyeri Sammy B olarak bilinen USS Muhrip Eskort Samuel B. Roberts’in 77 yıl önce İkinci Dünya Savaşı sırasında battığı tespit edildi.



Geminin, 25 Ekim 1944'te Filipin Denizi'ndeki Samar açıklarında İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya tarafından vurulduktan sonra battığı aktarıldı.



Dünyanın en derin gemi enkazının dalış tutkunu denizaltı sahibi milyarder Victor Vescovo tarafından İkiye bölünmüş olarak keşfedildiği vurgulandı.



224 ASKERDEN 89’U HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Sammy B olarak bilinen USS Muhrip Eskort Samuel B. Roberts, Japonya güçleri tarafından vurulduğunda 224 askerin gemide bulunduğu, 89’unun hayatını kaybettiği, diğerleri ise yüzerek veya simitlerle kurtulmuştu.



Milyarder Vescovo, Twitter hesabında Sammy B'nin deniz tabanında yattığını gösteren bir video paylaşırken, "Yayı deniz tabanına kuvvetle çarpmış ve biraz bükülmeye neden olmuş gibi görünüyor" dedi.



ÖNCEKİ EN DERİN BATIĞI DA VESCOVO TESPİT ETMİŞTİ



Vescovo verdiği demeçte, "Sammy B askeri gemiler giderken küçük bir gemi. Onu battığı uçsuz bucaksız ve aşırı derin okyanusta bulabileceğimizden gerçekten emin değildik" dedi.



Daha önce tespit edilen ve incelenen en derin batık olan ve geçtiğimiz yıl yine Vescovo tarafından bulunan USS Johnston’dı. Söz konusu gemi, 6 bin 469 metre derinlikte yer alıyordu.