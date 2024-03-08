Dünyanın en eski ağaç fosilleri bulundu

İngiltere'nin güneybatısında, tarihi 390 milyon yıl geriye giden, şimdiye kadar bilinen Dünya'nın en eski ormanına ait ağaç fosilleri bulundu.



Bilim insanları fosilleri, Bristol Kanalı'nın güney yakasında, Minehead kentindeki bir parkın yakınındaki kumtaşı kayalıklarında buldu.



Cambridge Üniversitesi bilim insanları, yeni bulunan 390 milyon yıllık fosillerin, en eski olduğu düşünülen New York'taki fosillerden 4 milyon yıl daha önceye ait olduğunu açıkladı.

DEVONİYEN DÖNEMİNE AİT



Araştırmada, ağaçların, Dünya üzerindeki yaşamın okyanuslardan karaya çıktığı 419 ila 358 milyon yıl öncesi Devoniyen dönemine ait olduğu tespit edildi.



Araştırmanın başyazarı, Cambridge Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Neil Davies, "calamophyton" olarak bilinen ağaçların palmiye ağaçlarına çok benzediğini ancak yapraklarının olmadığını aktardı.



Davies, ağaçların 2 ila 4 metre uzunlukta olduğunu, ince ve içi boş gövdelerinden çıkan dalların ince sürgün benzeri yapılarla kaplı olduğunu, uzadıkça alttaki dalların döküldüğünü kaydetti.

