Dünya'nın en genç kadın lideriydi: Jacinda Ardern istifasını duyurdu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıkladı.

42 yaşındaki Başbakan Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını bildirdi.



Ardern, Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söyledi.



Son dönemde bu konu üzerine düşündüğünü belirten ve "sadece bir yıl değil, bir dönem daha hazırlanmanın bir yolunu bulmayı ümit ettiğini" kaydeden Ardern, ancak bunu başaramadığını söyledi.

"YENİ ZELANDA'YA ZARAR VERMİŞ OLURUM"

Ardern istifasını açıkladıktan sonra partneri Clarke Gayford'la salonu böyle terketti

Ardern, "Ülkenize barış zamanında liderlik etmek bir şey, kriz sırasında onlara liderlik etmek başka bir şey." ifadelerini kullandı.



Mesleğin gerekliliklerinin farkında olduğunu kaydeden Ardern, "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum." dedi.



Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı unvanını almıştı.

Ardern corona virüs salgını, 2019 Christchurch'teki 50 kişinin öldürüldüğü cami saldırıları ve yanardağ patlaması gibi olaylarda sergilediği tutum övgü toplamıştı. Genç başbakanın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için kampanya başlatılmıştı.

GÖREVDEYKEN ANNE OLMUŞTU

Dünyanın en genç kadın başbakanı, Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'dan sonra, görevdeyken anne olan ikinci başbakan oldu. 6 haftalık doğum izni kullandı.



Ancak muhalifleri tarafından da eleştirildi.



Hükümetinin yoksulluğu azaltmakta başarısız olduğuna yönelik söylemler hep gündemdeydi.



Ardern'ün, geçen ay Muhalif Özgürlükçü Parti lideri David Seymour'u hedef alan sözleri açık kalan mikrofon nedeniyle duyulmuş, özür dilemek zorunda kalmıştı.