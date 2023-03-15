Dünyanın en temiz havasına sahip ülkeler belli oldu

2022 yılında dünyadaki hava kirliliği seviyesi ciddi oranda arttı. Sadece 6 ülkede hava kalitesi 'sağlıklı' olarak belirlendi.

İsviçre merkezli hava kalitesi takip şirketi IQAir, konuyla ilgili bir rapor yayınladı.

131 ülke ve bölgenin ortalama hava kalitesi analiz edildi.

Avustralya, Estonya, Finlandiya, Grenada, İzlanda ve Yeni Zelanda, dünyanın en temiz havasına sahip ülkeleri arasında. Ayrıca büyük okyanus ve Karayipler'deki Guam ve Porto Riko'nun da aralarında bulunduğu 7 bölge de bu listedeki yerini aldı.

13 ÜLKE TEMİZ HAVAYA SAHİP

Dünyada yalnızca 13 ülke ve bölgenin 'sağlıklı' bir hava kalitesine sahip olduğu ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartları karşılamayan pek çok ülkede kirli hava, insan sağlığını tehdit ediyor.