Araştırma: Hava kirliliği gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açıyor

Yapılan çalışmada, kirliliğe yol açan partikül maddelerin insan saçının 20'de biri kalınlığında olduğu, solumayla vücudun savunma sistemini atlatıp akciğerlere geçtiği, sonrasında da soluk vermeyle dışarı atılmayıp kana karıştığı belirtildi.

SİRKADİYEN RİTMİN BOZULMASINA NEDEN OLUYOR



Bu parçacıkların, tahrişe ve iltihaplanmaya neden olduğu ve sonuçta pek çok sağlık sorununa yol açabileceği ifade edildi.



Partikül madde kirliliğine maruz kalmanın, kişinin sirkadiyen ritimlerini bozarak kan basıncını etkileyebileceği kaydedildi.

