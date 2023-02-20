Araştırma: Hava kirliliği gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, hava kirliliğinin ergenlik çağındaki gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırma: Hava kirliliği gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açıyor

CNN'in haberinde, İngiliz bilim insanlarının, yüksek seviyede nitrojen dioksitin yanı sıra havayı kirleten 2,5 mikrometreden küçük sıvı veya katı parçacıklara maruz kalmanın gençlerde tansiyon düşüklüğüne sebep olduğunu belirlediği ifade edildi.

insanlarının, kirlilik ve kan basıncı arasındaki bu ilişkiyi Londra'da uzun süredir yapılan geniş kapsamlı ve etnik açıdan farklı çocuk gruplarının sağlık durumlarının izlendiği "Ergen Sosyal Refahı ve Sağlığının Belirleyicileri" adlı çalışmanın verileriyle tespit ettiği aktarıldı.

Araştırmaya 3 bin 200'den fazla gencin dahil edildiği ve gençlerin yaşadığı yerlerdeki yıllık raporlarının değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Araştırma: Hava kirliliği gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açıyor - 1

Yapılan çalışmada, kirliliğe yol açan partikül maddelerin insan saçının 20'de biri kalınlığında olduğu, solumayla vücudun savunma sistemini atlatıp akciğerlere geçtiği, sonrasında da soluk vermeyle dışarı atılmayıp kana karıştığı belirtildi.

SİRKADİYEN RİTMİN BOZULMASINA NEDEN OLUYOR

Bu parçacıkların, tahrişe ve iltihaplanmaya neden olduğu ve sonuçta pek çok sağlık sorununa yol açabileceği ifade edildi.

Partikül madde kirliliğine maruz kalmanın, kişinin sirkadiyen ritimlerini bozarak kan basıncını etkileyebileceği kaydedildi.

Araştırma: Hava kirliliği gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açıyor - 2

İlave olarak partikül madde kirliliğinin gün içinde böbreklerin sodyum süzme yeteneğini azaltabileceği, bunun da gece kan basıncı seviyesinin daha yüksek olmasına yol açabileceği belirtildi.

Londra'daki kirlilik seviyesinin Dünya Örgütünün (DSÖ) insanlar için önerdiği güvenli seviyenin çok üstünde olduğu, 2019'da dünya nüfusunun yüzde 99'unun DSÖ'nün tavsiye ettiği hava kalitesi seviyelerini karşılamayan yerlerde yaşadığı biliniyor.

Çalışma, "PLOS One" dergisinde yayımlandı.

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