Dünyanın en uzun corona virüs vakası tespit edildi

ABD’nin Connecticut eyaletindeki bilim insanları, 471 gün boyunca corona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyi tespit ettiklerini duyurdu.



Adı açıklanmayan kişinin, 60'lı yaşlarında bir lenfoma hastası olduğu belirtildi.



Yale Üniversitesi'nde tarafından açıklanan durum ile ilgili konuşan bilim insanları, corona virüsün kişinin içerisinde birçok kez mutasyona uğradığını söyledi.



Araştırmacılar, yapılan incelemelerin ardından kişinin kanında virüsün üç farklı alt mutasyonunun bulunduğu tespit ettiklerini aktardı.



‘KRONİK COVİD’ KİŞİDE İKİ KAT HIZLI MUTASYONA UĞRUYOR



Söz konusu vakanın bilim insanları tarafından keşfedilen en uzun corona virüs vakası olduğu vurgulanırken, ‘kronik Covid’ kişinin vücudunda virüsün iki kat daha hızlı mutasyona uğradığının altı çizildi.



Araştırmacılar vaka ile ilgili, "Bu kronik enfeksiyon, Omicron, Delta ve Alfa dahil olmak üzere genetik olarak çeşitli Covid-19 varyantlarının ortaya çıkmasına potansiyel olarak katkıda bulunan bir mekanizma olan, hızlandırılmış corona virüs evrimi ve ayrışmasıyla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz yıl, Birleşik Krallık'ta yapılan başka bir araştırmada da, lenfoma hastası olan bir kişinin vücudunda virüsün daha hızlı mutasyona uğradığını tespit etmiş, kişi daha sonra hayatını kaybetmişti.

UZMANLARDAN UYARI: MASKE GERİ GELMEZSE VAKA PATLAMASI OLABİLİR