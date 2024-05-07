Hamas: Kahire'deki görüşmeler İsrailli rehineler için son şans

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Kahire'de gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerini "İsrailli rehineler için son şans" olarak nitelendirdi. Hamas yetkilisi, görüşmelerin İsrail'in rehineleri geri alabilmek için "son şansı" olacağı konusunda uyardı.

Hamas: Kahire'deki görüşmeler İsrailli rehineler için son şans

Üst düzey bir Hamas yetkilisi yaptığı açıklamada, bir Hamas heyetinin Kahire'deki ateşkes görüşmelerine gitmek üzere yola çıkacağını söyledi.

Hamas yetkilisi, bu görüşmelerin 'in rehineleri geri alabilmek için "son şansı" olacağı konusunda uyardı.

Müzakereleri görüşmek üzere isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve rehine ailelerinin çocuklarını geri getirmeleri için son şans olacağı" uyarısında bulundu.

İSRAİL HEYETİ KAHİRE YOLUNDA
 
Üst düzey bir İsrailli yetkili, Hamas'ın son ateşkes teklifinde değişiklik yapmaya ikna edilip edilemeyeceğini değerlendirmek üzere orta düzey İsrailli yetkililerden oluşan bir ekibin önümüzdeki saatlerde Kahire'ye gideceğini belirtti. Yetkili, mevcut teklifin İsrail için kabul edilemez olduğunu yineledi.

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