İranlı komutandan Akdeniz açıklaması: Yolu kapatacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, "Akdeniz'in doğusunda düşmanlara yolu kapatacaklarını ve cepheyi genişleteceklerini" söyledi.



İsrail'in Suriye'ye saldırısında ölen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'yi anma programında konuşan Selami bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Selami, "Akdeniz'in doğusunda yolu düşmana kapatıyoruz. Düşmanın ayrışma ve dağılması için cepheyi genişletiyoruz." diyerek Batılı ülkelere karşı İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiği ifadelerini kullandı.