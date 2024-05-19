Blue Origin, NS-25 uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı

Blue Origin uzun bir aradan sonra mürettebatlarını yeniden uzayın sınırına gönderdi.

Jeff Bezos'un uzay uçuşları şirketi Blue Origin mürettebattaki 6 yolcusunu uzayın sınırına başarıyla götürüp geri getirmeyi başardı.

Mürettebat fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra güvenli bir şekilde yere iniş yaptı.



NS-25 adından da anlaşılacağı üzere, bugün New Shepard'ın 25. görevi ve bu Blue Origin'in içinde insan bulunan yedinci yolculuğuydu.

TOPLAM YOLCU SAYISI 37'YE ULAŞTI

Bugünkü uçuşla birlikte Blue Origin'in uzaya gönderdiği toplam insan yolcu sayısı 37'ye ulaştı.

Uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan olan 90 yaşındaki Dwight, "Blue Origin ile uzaya gitme fikrinin büyüleyici bir son bölüm olduğunu düşündüm. Bunu gerçekten ama gerçekten yapmak istiyorum çünkü oraya giden her insan birdenbire buradaki küçük yere dair tamamen farklı bir bakış açısına sahip oluyor." dedi.

NS-25 misyonu, Dünya'nın yaklaşık 100 kilometre yukarısındaki Karman çizgisini ya da uzayın sınırını geçmek için hızlı bir gezinti olan görev, şirketin Batı Teksas'taki Fırlatma Sahası'ndan TSİ 16.30'da havalandı.

