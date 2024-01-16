Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi'nin unvanı askıya alındı

Geçtiğimiz Ekim ayında 31 yaşında öldüğünde şimdiye kadarki en yaşlı köpek unvanını elinde tutan Portekizli mastiff Bobi, ömrüne ilişkin şüphelerin Guinness Dünya Rekorları yetkililerine ulaşmasının ardından geçici olarak listeden çıkarıldı.
Köpeğin ölümü dünya çapında manşetlere taşındı. Guinness Dünya Rekorları onu hem "dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği" hem de Şubat 2023'te "gelmiş geçmiş en yaşlı köpek" ilan etti.
Bobi'nin 31 yıl 5 aylıkken ölmesine kadar kaydedilen en uzun yaşayan köpek 1939'da 29 yıl 5 aylıkken ölen Avustralyalı sığır köpeği Bluey'di.
Ancak Bobi'nin rekor kıran yaşıyla ilgili incelemeler ve şüpheler gecikmedi.
Bazı gözlemciler Bobi'nin 1999'da çekilmiş fotoğraflarında patilerinin 21 Ekim 2023'te Portekiz'de ölen köpeğe göre farklı renkte olduğunu belirtti.
VETERİNERLER 31 YIL YAŞADIĞINA İNANMIYOR
Bobi'nin yaşı ulusal evcil hayvan veri tabanına kayıtlı ancak bu tür kayıtlar genellikle köpeğin sahibinin beyanı temel alınarak yapılıyor.
Kraliyet Veteriner Hekimler Koleji'nde konsey üyesi olan Danny Chambers, "Veteriner meslektaşlarımdan hiçbiri Bobi'nin aslında 31 yaşında olduğuna inanmıyor." dedi.
Teknoloji dergisi Wired tarafından yapılan bir araştırma, Portekiz hükümetinin evcil hayvan kaydına ilişkin veritabanında sahibi tarafından 1992'de doğmuş olarak tanımlanan Bobi'ye ait bir "kayıt bulunmadığını" ortaya çıkardı.
Bir hükümet yetkilisi de Guinness Dünya Rekorları'nın bilgileri doğrulamak için kendileriyle hiçbir zaman iletişime geçmediğini söyledi.
Guinness Dünya Rekorları sözcüsü bu salı günü soruşturma sonuçlanana kadar Bobi'nin her iki unvanın da elinden alındığını açıkladı.
Sözcü açıklamada, "İncelememiz devam ederken yaşayan en yaşlı köpek rekorunu bulgularımız netleşene kadar geçici olarak duraklatmaya karar verdik." dedi.
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