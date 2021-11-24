Einstein'ın defteri satıldı

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'a ait elyazması, Fransa'nın başkenti Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada alıcı buldu.



Yarısı Einstein tarafından yazılmış 54 sayfalık defter, navigasyon gibi teknolojilerin temelini atan teoriye dair notlar içeren iki dökümandan biri olma özelliğini taşıyor.



Mayıs ayında, Einstein'ın ünlü E=mc² denkleminden bahsettiği mektup, yaklaşık bir milyon Euroya satılmıştı. Einstein'ın, 1915'te yayınlanan genel görelilik kuramı, modern fizikte devrim yarattı ve günümüze kadar geçerliliğini korudu.