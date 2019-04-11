Moreno, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, hükümetinin "bağımsız şekilde alınan bir kararla" yaklaşık 7 yıldır Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde yaşayan Assange'ın sığınma statüsünü kaldırdığını açıkladı.



Moreno, "uluslararası sözleşmeleri ve günlük yaşam protokollerini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle ülkesinin, Assange'ın sığınma statüsünü geri çektiğini belirtti.



Ekvador halkının, 6 seneden fazla bir süredir Assange’ın insan haklarını koruduğuna ve Londra’daki Büyükelçilikte günlük ihtiyaçlarının karşılandığına işaret eden Moreno, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydetti.



Yönetimi devraldığında, Assange'ın uyması gereken günlük yaşam kurallarını içeren bir protokol uygulanmasına karar verdiğini ifade eden Moreno, bu kuralların herkesin kendi evinde bulunan bir misafirden bekleyebileceğinden daha az olduğunu ancak Assange'ın bunları ihlal ettiğini dile getirdi.



Uluslararası hukuka göre, sığınma hakkı vermenin ya da geri almanın egemen bir ülkenin hakkı olduğunu kaydeden Moreno, "nezaketsiz ve agresif tavırları ve bağlı olduğu kuruluştan ülkeye yönelik düşmanca ve tehditkar söylemler" nedeniyle Assange’a verilen sığınma hakkının sürdürülemeyeceğini ifade etti.



Diğer yandan, Assange'ın "işkence ya da ölüm cezasıyla karşılaşabileceği bir ülkeye gönderilmemesi konusunda İngiltere'den garanti vermesini rica ettiğini" belirten Moreno, İngiltere'nin de "kendi kuralları doğrultusunda bunu onayladığını" bildirdi.



MORENO'DAN WIKILEAKS'E SUÇLAMA



Ekvador Devlet Başkanı Moreno, bu ayın başında, Wikileaks'i aile fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçlamıştı.



Moreno, yaptığı açıklamada, Wikileaks'in, özel görüşmelerini ve telefon konuşmalarını gizlice dinlediğini söylemişti.



Wikileaks'in genel yayın yönetmenliğini geçen yıl kurucusu Julian Assange'dan devralan Kristinn Hrafnsson ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.



WIKILEAKS'TEN "EKVADORr, ASSANGE'I GÖZETLİYOR" İDDİASI



Wikileaks yetkilileri, dün, Ekvador hükümetini, internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ı gözetlemek, video ve fotoğraflarını çekmek ve bunları ABD ile paylaşmakla suçlamıştı.



Wikileaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, dün düzenlediği basın toplantısında, 2012'den beri Londra'daki Ekvador elçiliğinde yaşayan Assange'ın avukatları, ziyaretçileri ve bir doktorla yaptığı görüşmelerin gizlice görüntülendiğini öne sürmüştü.



Bu yolla edinilen binlerce fotoğraf ve videonun İspanya'daki bir grubun eline geçtiği ve grubun bunları yayımlamamak için 3 milyon dolar istediğini ileri süren Hrafnsson, "Bunun bir haraç olduğunu görmek zor değil." ifadelerini kullanmıştı.



İNGİLTERE'DEN EKVADOR'A TEŞEKKÜR



İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Ekvador'a Julian Assange'ın gözaltına alınması konusunda gösterdiği iş birliği için teşekkür etmişti.



Hunt, Twitter hesabından, "Julian Assange bir kahraman değil. Kimse kanunların üstünde de değil. Yıllarca gerçeklerden kaçtı. Assange'ın adalete hesap vermesinin sağlanmasında gösterdikleri iş birliği için Ekvador'a ve Başkan Lenin Moreno'ya teşekkür ederim." paylaşımında bulunmuştu.



Londra Polisi de Wikileaks kurucusunun mümkün olan en kısa sürede mahkemeye çıkarılacağını duyurmuştu.



Wikileaks ise Ekvador'un Assange'ın sığınma hakkını yasa dışı şekilde geri çektiğini savunmuş ve açıklamasında, "Assange elçilikten çıkmadı. Ekvador Büyükelçisi, İngiliz polisleri davet etti ve Assange anında gözaltına alındı." ifadesi kullanılmıştı.



2012'DEN BERİ BÜYÜKELÇİLİKTE YAŞIYORDU



ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.



İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.



Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.



İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.



Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.



Londra polisinden bugün yapılan açıklamada, Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından Assange'ın bu ülkenin Londra'daki büyükelçiliğinde gözaltına alındığı bildirilmişti.

