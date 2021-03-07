Ekvator Ginesi'nde 4 büyük patlama: 300'den fazla yaralı var

Ekvator Ginesi Sağlık Bakanı Guinea Salud, askeri kışladaki patlamalar sonucu 300'den fazla yaralı olduğu bilgisini paylaştı

İHA - Anadolu Ajansı 07.03.2021 - 22:13

Ekvator Ginesi'nde 4 büyük patlama: 300'den fazla yaralı var

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Guinea Salud, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, patlamaların Bata şehrinin Mondong Nkuantoma bölgesinde bulunan askeri kışlada meydana geldiğini bildirdi.

Ölü sayısını bilmediklerini ama 300'den fazla yaralı olduğunu açıklayan Salud, izinli sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu.

Salud, vatandaşlardan acil kan bağışında bulunmalarını da istedi.

Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.

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