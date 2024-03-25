El Salvador çete şiddetiyle mücadele için 6 bin asker görevlendirdi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, diğer sivil özgürlüklerin yanı sıra tutuklama emri ihtiyacını askıya alan olağanüstü hal ile Mart 2022'de çetelere karşı bir savaş başlattı.



Bu hükme göre yetkililer yaklaşık 75 bin şüpheli çete üyesi yakaladı ve bunların çoğu Bukele'nin özel olarak inşa ettiği Amerika kıtasındaki en büyük hapishanede tutuldu. Daha sonra en az 7 bin kişi serbest bırakıldı.

"ÇETELERDEN GERİYE KALANI YOK EDECEĞİZ"



Sosyal medya platformu X'te Bukele, "Çetelerden geriye kalan az sayıda şeyi yok edene kadar durmayacağız." diye uyardı.



Bukele, 5 bin asker ve bin polis memurunun San Jose Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico ve San Isidro Labrador bölgelerini "çevirdiğini" da sözlerine ekledi.



Bukele, önlemlerin ülkenin kuzeyinde, başkent San Salvador'da meydana gelen iki cinayete tepki olduğunu söyledi.



Savunma Bakanı Rene Francis Merino Monroy, X'te ayrı bir gönderide, "Bölgeyi tamamen temizleyeceğiz, çetelerin son kalıntılarını da ortadan kaldıracağız" dedi.

SON 30 YILIN EN DÜŞÜN CİNAYET ORANLARI



Bukele, şubat ayında oyların yüzde 80'inden fazlasını alarak yeniden seçildi ve ülke genelinde cinayetlerin son otuz yılın en düşük oranına indirilmesiyle geniş çapta itibar kazandı.



Taktikleri Ekvador'dan Arjantin'e kadar suçtan bıkmış yetkililer tarafından övüldü, ancak masum insanların suçla mücadele yöntemlerine dahil edildiğini iddia eden insan hakları savunucuları tarafından eleştirildi.