El Salvador'da "El Turco" lakaplı Bukele rekor oyla yeniden seçildi

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da haftasonu devlet başkanlığı seçimi yapıldı.



Eşiyle birlikte halkın karşısına çıkan Nayib Bukele, henüz oyların yüzde 30'u sayılmışken zaferini ilan etti. Bukele, yüzde 85'in üzerinde oy aldığını, partisinin de 60 milletvekilliğinden 58'ini kazandığını duyurdu.



Bukele, "El Salvador, demokroside tek parti sistemiyle yönetilen ilk ülke olacak" dedi.



Osmanlı döneminde göç etmiş Filistinli bir aileden gelen "El Turco" lakaplı Devlet Başkanı Nayib Bukele, birçok ilke imza attı.



42 yaşındaki Bukele, 5 rakibine de çok büyük fark attı. Beklendiği gibi "rekor oyla" yeniden devlet başkanı seçildi.



El Salvador'da yüz yıldan uzun süredir ikinci kez devlet başkanı seçilen ilk siyasetçi oldu.