El Salvador'da "El Turco" lakaplı Bukele rekor oyla yeniden seçildi

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da haftasonu devlet başkanlığı seçimi yapıldı.
Eşiyle birlikte halkın karşısına çıkan Nayib Bukele, henüz oyların yüzde 30'u sayılmışken zaferini ilan etti. Bukele, yüzde 85'in üzerinde oy aldığını, partisinin de 60 milletvekilliğinden 58'ini kazandığını duyurdu.
Bukele, "El Salvador, demokroside tek parti sistemiyle yönetilen ilk ülke olacak" dedi.
Osmanlı döneminde göç etmiş Filistinli bir aileden gelen "El Turco" lakaplı Devlet Başkanı Nayib Bukele, birçok ilke imza attı.
42 yaşındaki Bukele, 5 rakibine de çok büyük fark attı. Beklendiği gibi "rekor oyla" yeniden devlet başkanı seçildi.
El Salvador'da yüz yıldan uzun süredir ikinci kez devlet başkanı seçilen ilk siyasetçi oldu.
LATİN AMERİKA'NIN EN POPÜLER LİDERİ
Seçimin sonucu, Bukele'nin Latin Amerika'nın en popüler lideri olduğunu gösteriyor. Bukele, bu başarısını, ilk beş yılında suç çeteleriyle verdiği mücadeleye borçlu. Yönetimi çokça eleştirilse de suç oranını kaydadeğer bir şekilde düşürmeyi başardı.
6,3 milyon nüfuslu El Salvador, dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biriydi. Çeteler 30 yılda 120 bin sivilin ölümüne yol açtı. Bukele'nin iddiasına göre 2019'da iktidara geldiğinde suç çeteleri ülkenin yüzde 80'ini kontrol ediyordu.
Geçen yıl El Salvador'da cinayet oranı son 30 yılın en düşük seviyesine gerileyerek dünya ortalamasının altına indi.
Ancak Bukele bunu, suça bulaştığından şüphe edilen herkesi hapishaneye kapatarak başardı. Hem Kuzey hem Güney Amerika'nın en büyük hapishanesini inşa ettirdi. Olağanüstü hal ilan etti. Ülkede 75 binden fazla kişi, hakkında iddianame hazırlanmadan hapiste tutuluyor.
Bukele'yi ikinci döneminde bozulan ekonomi zorlayacak. Kamudaki yüksek borçlanma ve halkın vergilerini bitcoine yatırması "başarısız bir kumar" olarak niteleniyor.
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