Elon Musk: Biden iktidarda kalabilmek için sınır kapılarını açıyor

YASADIŞI GÖÇ TEŞVİK EDİLİYOR İDDİASI



Musk, "Biden'ın stratejisi çok basit... 1. Ülkeye mümkün olduğu kadar çok yasadışı insan getirin. 2. Kalıcı bir çoğunluk oluşturmak için onları yasallaştırın. Tek partili bir devlet elde edeceksiniz. Bu yüzden yasadışı göçü bu kadar teşvik ediyorlar. Basit ama etkili." ifadelerini kullandı.



Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE)'nın raporu ABD'de kayıt altına alınmayan yasa dışı göçmenlerin sayısının 2021 yılında 3,7 milyona, 2022 yılında yaklaşık 4,8 milyona, 2023 yılında ise yaklaşık 6,2 milyona yükseldiğini gösteriyor.



Musk, gönderisini X sosyal medya hesabının en üstüne sabitledi ve, "Bu, neden bu kadar az kişinin sınır dışı edildiğini açıklıyor, zira her sınır dışı edilen kişi kayıp bir oydur." ifadelerini ekledi.

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