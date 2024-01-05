Elon Musk'tan "Yapay zeka hepimizi öldürecek" iddiası

Dünyanın en zengin insanı teknoloji milyarderi Elon Musk yapay zekanın yaratacağı tehditlere dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu yeni yapay zeka gelişmesine rağmen, Kasım ayının başlarında İngiltere'de düzenlenen küresel Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi'ne katılan Musk, "Yapay zekanın hepimizi öldürmesi ihtimali sıfırın üzerinde. Yavaş ama bence bir ihtimal var." ifadelerini kullandı. Ancak Musk'ın şirketi xAI, geçtiğimiz ay "Grok" adlı kendi sohbet robotunu tanıttı.



Eski Google çalışanı Toju Duke bu iddialar hakkında, "Günümüzde kullandığımız yapay zeka botlarında bunu kanıtlayacak hiçbir işaretle karşılaşmadım. Ancak tabii ki de bu konu gelecekte potansiyel bir tehlike oluşturabilir." dedi.

MUSK HANGİ TEHLİKELERDEN BAHSEDİYOR?