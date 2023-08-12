Elon Musk-Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman ve nerede yapılacak? Sosyal medya devleri karşı karşıya

Elon Musk-Zuckerberg kafes dövüşü maçı için tarih araştırmaları başladı. Musk, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullandı.



Böylelikle 26 Ağustos'ta yapılması planlanan Elon Musk ve Mark Zuckerberg dövüşünün yapılacağı yerin İtalya olacağı duyuruldu.



MUSK, OFİSİNDE AĞIRLIKLARLA ÇALIŞTI



Musk erken saatlerde ofise ağırlık seti getirdiğini ve gün içerisinde ağırlık çalışması yaptığını açıklamıştı. Musk, "Antrenman için vaktim yok o yüzden onları ofise getirdim" dedi.



ZUCKERBERG 26 AĞUSTOS TARİHİNİ ÖNERDİ



Mark Zuckerberg ise dövüşe hazır olduğunu, tarih olarak 26 Ağustos'u önerdiğini fakat Musk'tan bir teyit alamadığını açıklamıştı.



Öte yandan Kısa süre önce Brezilya jiu jitsuda mavi kuşak alan Zuckerberg, yakın bir zamanda kafes dövüşünün iki önemli ismi Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'yle antrenman sonrası fotoğrafını paylaştı.