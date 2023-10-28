Elon Musk’tan Gazze için “internet” kararı | Starlink uyduları yardım kuruluşlarına internet sağlayacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Suriye’deki İran Devrim Muhafızları tesislerini vurmasına Elon Musk’tan esprili bir eleştiri geldi.



Musk, “İran savaş istiyor. Bakın ülkelerini askeri üslerimize ne kadar yakın koymuşlar.” yazan bir görsel paylaştı.



“İroni” ve “İran” kelimelerini birleştiren Musk paylaşımında “İrani’ye bakın” yazmayı da ihmal etmedi.



Görselde İran haritası ve komşu ülkelerde bulunan Amerikan üslerini temsilen çok sayıda ABD bayrağı dikkat çekiyor.

Oh the Irany … pic.twitter.com/a1x9hFgJ0Y — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023 ABD SURİYE’DEKİ İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI TESİSİNİ VURMUŞTU



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 17-24 Ekim tarihleri arasında Irak ve Suriye’de Amerikan güçlerine yönelik 13 saldırı gerçekleştirildiğini açıklamış, bunları düzenleyen grupları İran’ın desteklediği suçlamasında bulunmuştu. ABD, ardından Suriye’deki İran Devrim Muhafızları tesislerini bombalanmıştı.



ULUSLARARASI KABUL GÖREN YARDIM KURULUŞLARINA İNTERNET SAĞLAYACAK



Bu arada Musk, Gazze’ye uydu aracılığıyla internet sağlama kararı aldı.



Sahibi olduğu Starlink uydularının, iletişim kesildiği Gazze’ye internet sağlayacağını belirten Musk, bu hizmetten uluslararası tanınırlığı olan yardım kuruluşlarının faydalanabileceğini söyledi.