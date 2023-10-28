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Elon Musk’tan Gazze için “internet” kararı | Starlink uyduları yardım kuruluşlarına internet sağlayacak

Suriye’deki İran Devrim Muhafızları tesislerini vuran ve “Askerlerimizi savunmak için her türlü tedbiri alırız.” diyen Washington yönetimine, sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk’tan şakayla karışık eleştiri geldi. Öte yandan Musk, iletişim hatlarının kesildiği Gazze’ye uydu interneti sağlayacağını da duyurdu.

Elon Musk’tan Gazze için “internet” kararı | Starlink uyduları yardım kuruluşlarına internet sağlayacak
İsrail: Kara operasyonu bittiğinde Gazze farklı bir yer olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün)

İsrail: Kara operasyonu bittiğinde Gazze farklı bir yer olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün)

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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Suriye’deki İran Devrim Muhafızları tesislerini vurmasına ’tan esprili bir eleştiri geldi.

Musk, “İran savaş istiyor. Bakın ülkelerini askeri üslerimize ne kadar yakın koymuşlar.” yazan bir görsel paylaştı.

“İroni” ve “İran” kelimelerini birleştiren Musk paylaşımında “İrani’ye bakın” yazmayı da ihmal etmedi.

Görselde İran haritası ve komşu ülkelerde bulunan Amerikan üslerini temsilen çok sayıda ABD bayrağı dikkat çekiyor.

ABD SURİYE’DEKİ İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI TESİSİNİ VURMUŞTU

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 17-24 Ekim tarihleri arasında Irak ve Suriye’de Amerikan güçlerine yönelik 13 saldırı gerçekleştirildiğini açıklamış, bunları düzenleyen grupları İran’ın desteklediği suçlamasında bulunmuştu. ABD, ardından Suriye’deki İran Devrim Muhafızları tesislerini bombalanmıştı.

ULUSLARARASI KABUL GÖREN YARDIM KURULUŞLARINA İNTERNET SAĞLAYACAK

Bu arada Musk, ’ye uydu aracılığıyla sağlama kararı aldı.

Sahibi olduğu Starlink uydularının, iletişim kesildiği Gazze’ye internet sağlayacağını belirten Musk, bu hizmetten uluslararası tanınırlığı olan yardım kuruluşlarının faydalanabileceğini söyledi.

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