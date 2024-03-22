Dünya Su Günü

Emlak dolandırıcılığı davası: Başsavcılık Trump'ın malvarlığına el koymak için ilk adımı attı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada New York Başsavcısı Letitia James, 454 milyon dolarlık para cezasının ardından eski Başkan Donald Trump'ın eyaletteki mülklerine el konulması için ilk adımı attı.  Başsavcı James, eski başkanın golf kulübü ve Seven Springs malikanesinin bulunduğu Westchester County'deki dolandırıcılık kararını tebliğ etti.

Emlak dolandırıcılığı davası: Başsavcılık Trump'ın malvarlığına el koymak için ilk adımı attı

45'inci başkanı , daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı beyan etmekten suçlu bulunmuştu. Eski ABD Başkanı, 464 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Trump temyiz davasına devam edebilmek için ya bu cezanın tamamını ödemek ya da kendisine kefil olacak bir sigorta şirketi bulmak zorunda. Ancak Trump'ın avukatları bu cezanın tamamını nakit olarak ödeyemeyeceklerini ve Trump'a kefil olacak bir sigorta şirketi de bulunamadığını beyan etti.

Emlak dolandırıcılığı davası: Başsavcılık Trump'ın malvarlığına el koymak için ilk adımı attı - 1

Bir sigorta şirketi Trump'a kefil olur ve temyiz davası kaybedilirse, şirket 464 milyon dolarlık cezanın tümünü ödemek zorunda kalacak. Trump, para cezasını ödeyemezse mal varlığına ipotek gelmesi gündemdeydi.

Emlak dolandırıcılığı davası: Başsavcılık Trump'ın malvarlığına el koymak için ilk adımı attı - 2

New York Başsavcısı Letitia James, eski Başkan Donald Trump'ın eyaletteki mülklerine el konulması için ilk adımı attı.

Başsavcı James, eski başkanın golf kulübü ve Seven Springs malikanesinin bulunduğu Westchester County'deki dolandırıcılık kararını tebliğ etti.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...