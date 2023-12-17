En hızlı scooterlar yarıştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de ilk kez elektrikli scooter yarışı yapıldı. Yarışın amacı bu tarz küçük, pratik ve çevre dostu araçların potansiyeline dikkat çekerek, sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık yaratmak.

En hızlı scooterlar yarıştı
Foto: E-Scooter Cup

Dubai'de ilk kez elektrikli scooter kupası düzenlendi.

Organizasyon, 2023'ü "sürdürülebilirlik yılı" ilan eden 'nde bu kapsamda düzenlenen etkinliklerden biri .

Yarışa 11 ülkeden 16 sürücü katıldı.

Özel tasarlanmış 340 metrelik pistte 1 saat süren yarışta saatte 140 km'nin üzerine çıkabilen dünyanın en hızlı scooter'ları kullanıldı.

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İnternet ve televizyondan canlı olarak yayınlanan yarışı yerinde izlemek isteyen yüzlerce kişi de pist etrafında toplandı.

Japon sürücü Hikari Okubo yarışı birinci bitirmeyi başardı

Elektrikli scooter kupası Ortadoğu'da bu alanda yapılan ilk etkinlik olarak kayıtlara geçti.

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