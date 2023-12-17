En hızlı scooterlar yarıştı

İnternet ve televizyondan canlı olarak yayınlanan yarışı yerinde izlemek isteyen yüzlerce kişi de pist etrafında toplandı.



Japon sürücü Hikari Okubo yarışı birinci bitirmeyi başardı



Elektrikli scooter kupası Ortadoğu'da bu alanda yapılan ilk etkinlik olarak kayıtlara geçti.