108 yaşındaki Masao Matsumoto ve 100 yaşındaki Miyako Matsumoto, artık resmi olarak dünyanın en yaşlı evli çifti.



81 yıldır beraber olan Japon çift guinness rekorlar kitabına girdi. Çiftin 5 kızı, 13 torunu ve 25 büyüktorunu var.



Onlara göre başarılı bir evliliğin sırrı sabırlı olmaktan geçiyor.



1937'de dünya evine giren çift maddi imkanları yeterli olmadığı için düğün yapamamış.



Japonya'nın Takamatsu şehrindeki bir huzurevinde yaşamlarını sürdüren çift geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 81. yıldönümünü huzurevindeki törenle kutladı.