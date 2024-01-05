Endonezya'da 2 trenin çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Endonezya'nın Java Adası'nda iki trenin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Endonezya'da 2 trenin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
Foto: AFP

ulusal demir yolu işletmecisi "PT Kereta Api" Sözcüsü Ayep Hanapi, yaptığı yazılı açıklamada, Java Adası'nın Bandung kentindeki bir tren istasyonu yakınlarında 2 yolcu treninin çarpıştığını duyurdu.

Batı Java Polis Sözcüsü Ibrahim Tompo, yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

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Öte yandan trenlerde bulunan toplam 160 yolcu kurtarıldı.

Yerel televizyonlardaki görüntülerde, tren vagonlarının bazılarının ters döndüğü ya da yan yattığı yer alıyor.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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