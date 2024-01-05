Endonezya'da 2 trenin çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Endonezya ulusal demir yolu işletmecisi "PT Kereta Api" Sözcüsü Ayep Hanapi, yaptığı yazılı açıklamada, Java Adası'nın Bandung kentindeki bir tren istasyonu yakınlarında 2 yolcu treninin çarpıştığını duyurdu.



Batı Java Polis Sözcüsü Ibrahim Tompo, yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.



New York'ta metro trenleri çarpıştı: 24 yaralı Haberi Görüntüle Öte yandan trenlerde bulunan toplam 160 yolcu kurtarıldı.



Yerel televizyonlardaki görüntülerde, tren vagonlarının bazılarının ters döndüğü ya da yan yattığı yer alıyor.



Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.