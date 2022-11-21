Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 250'yi aştı

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.





"SAYI ARTABİLİR"

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, Batı Java Valisi Ridwan Kamil, depremde en az 252 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'ü ağır 900 kişinin de yaralandığını doğruladı.



Kamil, depremde yıkılan yapıların altında kalan çok sayıda kişi olduğunu ve bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.



Gempa bumi dengan magnitude (M)5,6 dirasakan warga Jakarta dan sekitarnya. Pusat gempa berada di darat 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Fenomena ini terjadi pada Senin (21/11), pukul 13.21 WIB. Dua warga meninggal dunia. pic.twitter.com/ziXZ590unX — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) November 21, 2022

Deprem nedeniyle, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi.



Cianjur bölgesi yetkilisi Herman Suherman da Sayang Hastanesinde elektrik kesintisi yaşandığını ve bu yüzden hastaların ameliyat edilemediğini aktardı.



Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.



Bu arada BBC'nin haberine göre, havanın karardığı bölgede, enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



2004 YILINDA 226 BİN KİŞİ ÖLDÜ



Diğer taraftan Endonezya, yerkabuğundaki farklı plakaların birleşerek depremlere ve volkanlara neden olduğu, sismik olarak oldukça aktif bir bölge olan Pasifik Ateş Çemberi'nin iki yanında yer alıyor.



2004 yılında, Endonezya'nın kuzeyindeki Sumatra adası açıklarında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki bir deprem, 14 ülkeyi vuran ve yarısından fazlası Endonezya'da olmak üzere Hint Okyanusu kıyı şeridinde 226 bin kişinin ölümüne neden olan bir tsunamiyi tetiklemişti.