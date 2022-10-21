Endonezya'da şurup satışı durduruldu: 99 çocuk öldü

Endonezya art arda gelen çocuk ölümleriyle sarsıldı. Ülkede tüm sıvı ilaçların satışı durduruldu.



Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, daha çok boya, plastik ve kozmetik gibi ürünlerde kullanılan kimyasalların çocukların kullandığı bazı şuruplarda tespit edildiğini açıkladı.



Endonezyalı Bakan, akut böbrek yetmezliği vakalarının tahmin edilenden daha fazla olabileceği konusunda da uyardı.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, böbrek yetmezliğine bağlı çocuk ölümlerinin ve vakaların çoğunluklukla 6 yaş ve altında görüldüğünü aktardı.



Endonezya Gıda ve İlaç İzleme Ajansı da 26 şurubun takip edildiğini, bu ilaçlardan beşinde kimyasal madde seviyesinin aşıldığının tespit edildiğini kaydetti.



Hükümet, çocuk ölümlerinin ardından ülkede tüm sıvı ilaçların satışını durdurma kararı almıştı.



Karar Dünya Sağlık Örgütü'nün Gambiya'da 69 çocuğun ölümüyle, Hint yapımı 4 öksürük şurubu arasında bağlantı kurmasından sonra gelmişti.



Hindistan'da da bir ilaç fabrikası da kapatılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, bu ilaçlarda beyin, karaciğer, böbrek ve akciğerlere zarar verebilecek düzeyde kimyasal madde olduğunu duyurmuştu.