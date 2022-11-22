Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 268'e çıktı

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.





"SAYI ARTABİLİR"

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, Batı Java Valisi Ridwan Kamil, depremde en az 268 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'ü ağır 900 kişinin de yaralandığını doğruladı.



Kamil, depremde yıkılan yapıların altında kalan çok sayıda kişi olduğunu ve bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.



Gempa bumi dengan magnitude (M)5,6 dirasakan warga Jakarta dan sekitarnya. Pusat gempa berada di darat 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Fenomena ini terjadi pada Senin (21/11), pukul 13.21 WIB. Dua warga meninggal dunia. pic.twitter.com/ziXZ590unX — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) November 21, 2022

22 BİNDEN FAZLA EV YIKILDI

CNN'in haberine göre yetkililer, depremde 22 binden fazla evin yıkıldığını, 58 binden fazla kişinin de yerinden olduğunu söyledi.



Batı Java Valisi Ridwan Kamil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin çoğunun çocuk olduğunu kaydetti.



İngiliz insani yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın (Save the Children), 50'den fazla okulun depremden etkilendiğini belirterek, şiddetli sarsıntının okullardaki öğrencilerin kaçmasını zorlaştırdığını açıkladı.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.



Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.



2004 YILINDA 226 BİN KİŞİ ÖLDÜ



Diğer taraftan Endonezya, yerkabuğundaki farklı plakaların birleşerek depremlere ve volkanlara neden olduğu, sismik olarak oldukça aktif bir bölge olan Pasifik Ateş Çemberi'nin iki yanında yer alıyor.



2004 yılında, Endonezya'nın kuzeyindeki Sumatra adası açıklarında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki bir deprem, 14 ülkeyi vuran ve yarısından fazlası Endonezya'da olmak üzere Hint Okyanusu kıyı şeridinde 226 bin kişinin ölümüne neden olan bir tsunamiyi tetiklemişti.